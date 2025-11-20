Apple готова к прорыву в 2026 году: какой фактор обеспечит компании успех

Apple столкнулась с серьезными вызовами в 2025 году, но завершает год на положительной ноте. Компания вступает в 2026 год с сильным импульсом, и многое будет зависеть от того, как проявит себя Siri.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Сложный 2025 год и вопросы по ИИ

В 2025 году вокруг Apple активно муссировались слухи о "кризисе компании". В центре внимания оказался искусственный интеллект.

Apple задержала крупные обновления ИИ для Siri, частично отключила спорную функцию Apple Intelligence и испытывала давление со стороны СМИ и инвесторов, которым нужно было доказать способность компании конкурировать в новой эре ИИ.

Дополнительно на компанию оказывали влияние угрозы высоких тарифов в США, которые могли серьезно ударить по бизнесу. Несмотря на это, Apple в основном избежала последствий, но вопросы по ИИ остаются главным фактором для будущего роста.

iPhone 17 и 17 Pro показывают рекордный успех

Несмотря на вызовы 2025 года, Apple входит в 2026 год с неожиданно сильным импульсом:

iPhone 17 и 17 Pro оказались крайне успешными

праздничный квартал прогнозируется с ростом 10-12% по сравнению с прошлым рекордным годом

доход от сервисов продолжает расти, а недавнее решение суда по антимонопольному делу с Google поддерживает этот тренд

Apple TV и театральное подразделение Apple достигли лучших результатов за всю историю

наблюдается постепенное изменение восприятия позиции Apple в сфере ИИ.

Все эти факторы укрепляют позиции компании, однако успех Siri остается критически важным.

Siri может определить историю Apple в 2026 году

Если весной ожидается крупное обновление Siri в iOS 26.4 и оно будет работать эффективно, Apple может выйти в лидеры ИИ.

Хотя компания не обладает такими же сильными внутренними ИИ-разработками, как конкуренты, у нее есть iPhone, iPad и Mac - продукты, которые пользователи знают и любят. Это уникальное преимущество.

Apple не обязательно должна полностью владеть технологией Siri. Главное - предоставить пользователям умного и полезного помощника. Если обновленная Siri оправдает ожидания, Apple выигрывает, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Однако весь импульс может остановиться, если новая Siri окажется слабой. Компания уже достаточно долго откладывала обновления ИИ, поэтому ей необходимо предложить что-то действительно выдающееся. С помощью технологий Google это становится более вероятным.

Так или иначе, успех или провал Siri во многом определит нарратив Apple на 2026 год.