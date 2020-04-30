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Apple і Google випустили оновлення, щоб відслідковувати хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 14:45
Apple і Google випустили оновлення, щоб відслідковувати хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

Американські компанії хочуть перетворити мільярдів смартфонів на маячки

Передові американські компанії Apple і Google 29 квітня випустили оновлення, за допомогою яких вони зможуть відстежувати хворих коронавірусом по всьому світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, американські компанії ще на початку цього місяця оприлюднили амбітний план із перетворення мільярдів смартфонів по всьому світу на маячки для відстеження хворих, заражених коронавірусом. Таким чином вони намагаються допомогти органам охорони здоров'я боротися з цією хворобою.

Як зазначається, за допомогою цих оновлень, користувачі Android-смартфонів і iPhone зможуть зазначати свої симптоми при підозрі на зараження на коронавірус, а операційні системи аналізуватимуть, із ким спілкувалася та чи інша людина, і сповіщатимуть її контактних осіб про те, що вони, можливо, теж заражені.

Крім того, система надсилатиме повідомлення користувачу про можливий контакт з хворим, після того, як хто-небудь із тих, з ким він спілкувався, повідомить в спеціальному застосунку про коронавірусні симптоми.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19.

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