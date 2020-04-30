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У Нью-Йорку знайшли вантажівки з десятками тіл

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 08:50
У Нью-Йорку знайшли вантажівки з десятками тіл
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похоронне бюро зберігало тіла у вантажівках після того, як у них перестали працювати морозильні камери

Десятки тіл були виявлені у вантажівках поруч з похоронним бюро в нью-йоркському Брукліні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Times.

Як наголошується, жителі сусідніх будинків поскаржилися в поліцію на неприємний запах. Приїхавши на місце, правоохоронці виявили вантажівки з десятками розкладених тіл.

Один з чиновників розповів виданню, що похоронне бюро зберігало тіла у вантажівках після того, як у них перестали працювати морозильні камери. Поки не відомо, чи могли ці люди бути заражені коронавірусом.

В NYT відзначили, що похоронні організації випробовують велике навантаження у зв'язку з зростанням кількості смертей за COVID-19.

Нагадаємо, в США лікарі провели вже близько 6 млн тестів на коронавірус COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у США кількість хворих COVID-19 складає 1 039 909 осіб. Померли 60 966 хворих, з них 18 076 припадає на Нью-Йорк.

Раніше повідомлялося, що Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу.

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