ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple и Google выпустили обновление, чтобы отслеживать больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 14:45
Apple и Google выпустили обновление, чтобы отслеживать больных коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Американские компании хотят превратить миллиардов смартфонов на маячки

Передовые американские компании Apple и Google 29 апреля выпустили обновление, с помощью которых они смогут отслеживать больных коронавирусом по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, американские компании еще в начале этого месяца обнародовали амбициозный план по превращению миллиардов смартфонов по всему миру на маячки для отслеживания больных, зараженных коронавирусом. Таким образом они пытаются помочь органам здравоохранения бороться с этой болезнью.

Как отмечается, с помощью этих обновлений, пользователи Android-смартфонов и iPhone смогут указывать свои симптомы при подозрении на заражение коронавирусом, а операционные системы будут анализировать, с кем общался той или иной человек, и оповещать ее контактных лиц о том, что они, возможно, тоже заражены.

Кроме того, система будет отправлять уведомления пользователю о возможном контакте с больным, после того, как кто-нибудь из тех, с кем он общался, сообщит в специальном приложении об коронавирусных симптомах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19.

Нардеп Холодов объяснил, что делал на Кипре весь карантин ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за COVID-19
Новости Украины AppleGoogleКоронавирус
News
On Top