Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ
Европейская комиссия приняла закон, позволяющий усилить надзор за онлайн-платформами и поисковыми онлайн-системами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе Европейской комиссии.
Комиссией было определено 17 очень больших онлайн-платформ и две очень большие поисковые системы онлайн. Они включают не менее 45 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Согласно новому закону, компании обязаны в течение четырех месяцев выполнить полный набор новых обязательств согласно DSA. Они направлены на большую защиту пользователей.
Речь идет о:
- Alibaba AliExpress;
- Магазин Amazon;
- Apple AppStore;
- Booking.com;
- Facebook;
- Google Play;
- Гугл-карты;
- Google Shopping;
- Instagram;
- LinkedIn;
- Pinterest;
- Snapchat;
- Tik Tok;
- Twitter;
- Википедия;
- YouTube;
- Wikipedia.
Очень большие поисковые системы онлайн:
- Bing;
- Google Search.
Таким образом, пользователи будут иметь право отказаться от систем рекомендаций на основе профилирования и сообщать о незаконном содержании информации. Кроме этого, будет запрещено отображение рекламных объявлений на основе конфиденциальных данных пользователя - этническом происхождении, политических убеждениях или сексуальной ориентации.
Также будет усилен надзор за несовершеннолетними пользователями. Да, платформам придется переработать свои системы, чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Будет запрещена целевая реклама на основе предпочтений детей.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Канадское правительство также запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах работников.
Кроме того, два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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