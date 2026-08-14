Apple больше не ремонтирует один из своих самых известных iPhone: какой именно

Разница между статусами малоупотребительных и устаревших устройств

Apple классифицирует технику по нескольким уровням поддержки:

Статус малоупотребительных (vintage) предоставляется устройствам, с момента прекращения продаж которых прошло от 5 до 7 лет. В этом случае сервисные центры пытаются отремонтировать гаджет при наличии необходимых деталей на складах.

Статус устаревших (obsolete) присваивается продуктам, которые перестали продаваться более 7 лет назад. Для них любое обслуживание и снабжение деталей прекращаются полностью.

Историческая ценность iPhone X

Смартфон iPhone X был выпущен в ноябре 2017 года и снят с продаж в сентябре 2018 года. Это был первый смартфон Apple с OLED-экраном и системой распознавания Face ID.

Модель полностью отказалась от сканера Touch ID в пользу дисплея от края к краю с вырезом в верхней части камеры и датчиков.

Устройство заложило основу для современного дизайна iPhone благодаря стеклянной задней панели и рамке из нержавеющей стали.

Последней официально поддерживаемой операционной системой для этого смартфона стало iOS 16 - обновление до iOS 17 устройство уже не получило.

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Особенности 15-дюймового MacBook Pro 2018 года

Ноутбук появился на рынке в июле 2018г. Он стал первым лэптопом компании, оснащенным чипом безопасности Apple T2.

Модель использовала клавиатуру с механизмом "бабочка", которая вызвала многочисленные жалобы пользователей из-за надежности (специальная программа бесплатного ремонта клавиатур действовала до 2024 года).

Ноутбук способен работать на MacOS Sequoia, однако последующие версии ОС для него будут недоступны .

Рекомендации для пользователей

Владельцам iPhone X, которые все еще используют это устройство, рекомендуется обновить гаджет. Пока пользователям доступна линейка смартфонов iPhone 17, а в скором времени ожидается презентация новой серии iPhone 18.