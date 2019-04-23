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У Раді почали збір підписів за відставку Парубія

Новини » Політика    23.04.2019 - 18:18
У Раді почали збір підписів за відставку Парубія
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раду внесли проект постанови про відставку спікера Ради

У Верховній раді України почався збір підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook позафракційного депутата Верховної ради Валерія Писаренка.

Нардеп, зокрема, опублікував фото постанови про відкликання Парубія з посади голови ВР. На сайті Ради на даний момент проект постанови відсутній.

У Раді почали збір підписів за відставку Парубія

"Дорогі друзі, сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної ради", - написав Писаренко.

Нагадаємо, в серпні 2014 року президент України Петро Порошенко прийняв відставку Андрія Парубія з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко відзначав, що на будь-якій посаді Парубій залишається у команді президента.

Як писало РБК-Україна, 14 квітня 2016 року Верховна рада України обрала Парубія своїм спікером. Відповідне рішення підтримали 284 парламентаря при мінімально необхідних 226. Таким чином нардепи підтримали його відкликання з посади першого віце-спікера ВР.

Так, кандидатом у спікери парламенту Парубія висунула фракція "Народний фронт". Першим віце-спікером була призначена нардеп Ірина Геращенко, за це рішення проголосували 260 нардепів.

Верховна рада України також обрала Володимира Гройсмана на пост прем'єр-міністра України і підтримала його відставку з посади голови ВР.

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