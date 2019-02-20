В апарат антикорупційного суду призначили тимчасового керівника

Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності

Государственная судебная администрация (ГСА) назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Им стал Алексей Жуков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСА Украины.

В ГСА сообщают, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.

Как отмечается, решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет действия по:

регистрации новосозданного суда как юридического лица;

обеспечению необходимых действий для надлежащего начала его работы;

представительству такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Напомним, в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.