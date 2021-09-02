У Дніпрі після реконструкції відкрилась найстаріша гімназія міста

У Дніпрі з 1 вересня відчинилась після масштабної реконструкції гімназія №33 , яка є найстарішою школою міста. Навчальному закладу уже 156 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпропетровської ОДА.

В ході глобального оновлення від старої будівлі залишилися лише стіни, все інше там замінили, укріпили та відремонтували.

Із початком навчального року учнів гімназії привітав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Не міг не відвідати гімназію зі 150-річною історією. Тепер це сучасний європейський об’єкт, - зазначив Олексій Чернишов. - Програма "Велике будівництво" рухається вперед. Дніпропетровщина дуже активний її учасник. В області втілюється понад 20 інфраструктурних проєктів".

Як зазначається, підрядники максимально зберегли історичну самобутність будівлі. Для школярів облаштували стильні й затишні класи, закупили нову техніку, обладнали подвір’я зі спортивним майданчиком. В інтер’єри навчальних кабінетів додали «родзинку» - тематичні фотошпалери. Наприклад, вхід до кабінету біології прикрашає малюнок із зображенням підводного світу. Є інсталяція на хімічну тематику. На ній - атоми і молекули. На підлозі у коридорах - дизайнерський малюнок, який збігається з кольоровими лініями на стінах.

"Освітній простір, у якому хочеться навчатися. Де кожен куточок радує око. Де комфортно, тепло, яскраво. Такий результат реконструкції Дніпровської гімназії №33. Кардинальні зміни - і в інших навчальних закладах області", - сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Про безпеку учнів дбає "розумна" система відеоспостереження: камери, які розпізнають обличчя та номери автомобілів, розміщені як всередині, так і на фасаді будівлі.

У школі також реконструювали їдальню. Харчоблок зробили двоповерховим. Підвал обладнали під комори для зберігання продуктів, там також є дві душові та підсобні кімнати. Продукти нагору доправляє вантажний підйомник.

Дніпровська гімназія №33 почала роботу у 1865 році. Вона була першим навчальним закладом для дівчат у Катеринославі.