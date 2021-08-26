В Апостоловому завершується реконструкція найстарішого корпусу школи №3

В Апостоловому Дніпропетровської області завершується реконструкція школи №3. В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" роботи вперше за десятки років охопили усі три корпуси навчального закладу, в якому вчиться понад 500 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко.

"Одразу в двох школах Апостолового приємні зміни. В одній облаштовуємо сучасний стадіон. А в навчальному закладі №3 наближається до завершення оновлення будівлі й подвір’я. Для учнів - яскравий та комфортний освітній простір", - заявив Резніченко.

Найстарішому корпусу школи - 90 років. Там проходить останній етап модернізації закладу - прибирання та внутрішнє оздоблення.

На двох поверхах найстаршого корпусу розмістилися 7 яскравих навчальних кабінетів, які за рахунок місцевого бюджету та державної субвенції обладнали новими меблями. Незабаром у класах встановлять дошки.

"Ремонтники потрудилися на славу. Всередині лише харчоблок залишилося трохи доробити. Я щасливий, що діти сядуть на навчання в яскравих затишних класах. З ентузіазмом "наводимо марафет": прибираємо, збираємо і розставляємо меблі", - розповів директор школи Юрій Кочережко.

У цьому ж корпусі розміщені учительська, бібліотека, малий спортзал, їдальня. Підрядники в даний момент під’єднують обладнання у харчоблоці - витяжки, плити, хліборізку та м’ясорубку.

Завершується також благоустрій території школи. Роботи ще тривають на задньому подвір’ї, де планується висадити фруктовий сад.