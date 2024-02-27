В Британии два российских олигарха не добились снятия ареста с яхты и самолетов

Владелец самолетов

Евгений Швидлер, которого называют "правой рукой" олигарха Романа Абрамовича, не смог добиться снятия ареста с его самолетов.

Он заявил, что столкнулся с "серьезными трудностями" после того, как увидел, что его частные самолеты арестовала Великобритания.

Также он попытался отвергнуть предположение, что был близким доверенным лицом диктатора Владимира Путина. Его адвокаты планируют обжаловать решение в Верховном суде.

Владелец яхты

Также добиться снятия ареста с яхты не смог другой богатый россиянин, а именно Сергей Науменко.

Издание уточняет, что он является застройщиком и не находится под санкциями.

Что сказали в суде

Постановления были вынесены во вторник на фоне более широких правительственных дискуссий по поводу конфискации около 300 миллиардов долларов замороженных активов, принадлежащих российскому Центральному банку.

Премьер-министр Риши Сунак призвал западные страны быть более агрессивными в вопросе конфискации замороженных российских активов и передачи доходов Украине для финансирования ее обороны.

"Я согласен с тем, что эти санкции одновременно строгие и бессрочные", - заявил в постановлении судья Рабиндер Сингх.

По его словам, чтобы санкции были эффективными, придется заплатить серьезную цену. В Великобритании правительство до сих пор выигрывало все судебные иски, поданные объектами санкций.

Санкции Британии против России

Недавно Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Также мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство конфисковать имущество приближенных к диктатору Владимиру Путину граждан РФ в Британии, а средства направить на строительство жилья для нуждающихся, в том числе для украинских беженцев.