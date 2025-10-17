ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование по Жеваго

Пятница 17 октября 2025 12:43
UA EN RU
Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование по Жеваго Фото: олигаргх Константин Жеваго подозревается в коррупции (скрін відео youtube.com)
Автор: Юлия Бойко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 15 октября удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и предоставила разрешение на осуществление специального расследования в отношении украинского бизнесмена и олигарха Константина Жеваго. Оно будет производиться заочно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Коллегия судей в составе председательствующего Александра Семенникова, судей Инны Калугиной и Дмитрия Михайленко отменила постановление следователя судьи ВАКС от 4 сентября 2025 года, которым было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Новое постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и является окончательным, без права кассационного обжалования. Полный текст решения будет объявлен 20 октября 2025 в 15:00.

Суть дела

По версии следствия, Константин Жеваго подозревается в даче взятки в размере 2,7 млн долларов США бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и другим судьям.

Деньги, вероятно, передавались за принятие решения в пользу компаний Жеваго, в частности, по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).

Следствие считает, что в марте-апреле 2023 года бизнесмен через посредника передал средства, чтобы избежать потери контроля над активами.

Уголовное производство по Жеваго (№52023000000000460) было открыто 6 сентября 2023 года.

Заочное расследование

Разрешение на заочное расследование дает Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) возможность завершить следственные действия без личного присутствия подозреваемого, поскольку Жеваго находится за пределами Украины - во Франции.

В декабре 2022 года бизнесмена задержали на горнолыжном курорте Куршевель по запросу Украины в рамках другого дела - о растрате 113 млн долларов из банка "Финансы и Кредит". Однако в марте 2023 года французский суд отказал в его экстрадиции.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго.

Кто такой Константин Жеваго

Константин Жеваго - украинский бизнесмен, владелец металлургической компании Ferrexpo, бывший народный депутат. По данным Forbes, в 2022 году его состояние оценивалось в 1,4 млрд долларов.

На имущество Жеваго наложен арест: под ограничения попали акции предприятий, объекты недвижимости и корпоративные права общей стоимостью сотни миллионов гривен.

Адвокаты Жеваго считают, что решение ВАКС нарушает международные обязательства Украины и право их клиента на защиту. Они отмечают, что заочное расследование игнорирует действующие процедуры экстрадиции. Сам бизнесмен отрицает свою причастность к коррупции.

Напомним, в июле 2024 года после неоднократных рассмотрений ряда дел Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго. Также был наложен арест на имущество олигарха - в частности, правоохранители арестовали вертолет, принадлежавший миллиардеру.

Жеваго также проходит подозреваемым по другим делам. Летом этого года в Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием Жеваго, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Константин Жеваго Суд
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит