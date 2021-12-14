Апеляційний суд скасував рішення про стягнення з МГЗ 9,2 млрд гривень, - адвокат

ГО "Стоп шлам" була створена перед подачею колективного позову проти Миколаївського глиноземного заводу в листопаді 2020 р. Активісти використовували екологічні гасла, розповідаючи про те, що робота заводу шкодить довкіллю, але у якості доказу надали лише психологічну експертизу. За її висновками 1 279 осіб, які були вказані у позові, "морально постраждали" від дій заводу та потребують компенсації у 9,2 млрд грн.

"Згодом з’ясувалось, що ці люди або не існують, або не знали, що їхні дані використовують, а статутом "Стоп шлам" навіть не передбачено розподіл коштів. Крім того, позивач навіть не сплатив судовий збір, що обов’язково для відкриття справи. Але суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Ірина Боброва відхилила всі клопотання МГЗ та в рекордні терміни ухвалила рішення - стягнути з заводу цю фантастичну суму", - розповів адвокат МГЗ Володимир Ващенко.

Адвокати МГЗ оскаржили рішення Заводського суду та звернулись до правоохоронних органів та Мінюсту с заявами. Комісія при Міністерстві юстиції визнала експертизу незаконною, а її виконавців притягнула до відповідальності. Експерти-психологи не зустрічались з жодним з умовних потерпілих, а висновки робили без посилання на документи.

На глиноземному заводі судову справу назвали спланованою рейдерською атакою на підприємство при підтримці київських юристів та можновладців.

Працівники МГЗ влаштовували тисячні мітинги під судом, адже стягнення такої суми автоматично означало зупинку заводу. Правоохоронці розпочали одразу декілька кримінальних проваджень: стосовно шахрайських дій засновників ГО "Стоп шлам", підробки документів експертами та перевищення службових повноважень судді Бобрової.

"Ми не раз звертали увагу на незаконність та абсурдність рішення суду першої інстанції, де суддя Боброва відверто підіграла псевдоактивістам зі "Стоп шламу". Наразі апеляційна інстанція ретельно вивчила всі матеріали справи та прийняла законне рішення - скасувати рішення першої інстанції та відмовити в позові повністю. Далі вже завдання правоохоронних органів розібратися як так склалося, що суд першої інстанції, ГО "Стоп шлам", експерти тощо діяли так злагоджено", - підкреслив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.