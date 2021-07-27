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Проти активістів, які вимагають у МГЗ 9,2 млрд гривень, відкрили справу про шахрайство

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Миколаїв, Вівторок 27 липня 2021 14:31
Проти активістів, які вимагають у МГЗ 9,2 млрд гривень, відкрили справу про шахрайство Фото: проти активістів, які вимагають у МГЗ 9,2 млрд гривень, відкрили справу (snews.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція почала кримінальне провадження відносно громадської організації "Стоп шлам", яка намагається відсудити у Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн за позовом про відшкодування моральної шкоди.

Про це повідомляє прес-служба МГЗ.

Дії членів організації правоохоронці кваліфікують за ч. 4 ст. 190 КК України як замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, щоб заволодіти майном НГЗ, група осіб сфабрикувала документи, на підставі яких надалі був поданий позов від нібито 1279 членів організації про стягнення компенсації моральної шкоди.

У МГЗ підкреслили, що відповідно до закону України "Про громадські об'єднання" доходи або майно громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами, що і відображено в статуті ГО "Стоп шлам".

Таким чином, зазначають на заводі, засновники організації ввели в оману більше тисячі осіб для залучення їх до складу "Стоп шлам" і подальшої подачі позову нібито в їхніх інтересах, але фактично для стягнення коштів на користь самої громадської організації.

Проти активістів, які вимагають у МГЗ 9,2 млрд гривень, відкрили справу про шахрайство

Як відомо, "Стоп шлам" була заснована в Миколаєві за кілька місяців до подачі колективного позову до МГЗ. Люди, анкетні дані яких фігурують в позові, взагалі не знають про діяльність "Стоп шлам" і поданому позові.

В якості ключового доказу була надана психологічна експертиза, яку надалі в Міністерстві юстиції визнали незаконною і призупинили свідчення експертів, які її виконали, не поспілкувавшись ні з одним з "постраждалих".

У разі доведення провини засновників організації "Стоп шлам" їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в МГЗ публічно заявили про рейдерську атаку з боку "Стоп шлам".

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