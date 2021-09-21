У Миколаїві тисяча робітників вийшла на мітинг через загрозу закриття МГЗ

21 вересня в Миколаївському апеляційному суді розглядають справу про відшкодування заводом 9,2 млрд грн на користь громадської організації "Стоп шлам". Позов про нібито завдання психологічної шкоди був поданий в інтересах 1279 членів цієї організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарій голови профспілки МГЗ.

Як відомо, суд першої інстанції його задовільнив.

На заводі таки дії вважають частиною рейдерської атаки, яка матиме критичні наслідки для всього регіону.

"Псевдоекологи та ті, кого залучили до цієї масштабної афери, ставлять під загрозу одне з останніх працюючих промислових підприємств Миколаївщини. Без роботи та грошей на життя залишаться 10 тис. осіб - робітники та члени їх сімей. І це не кажучи про державний бюджет. Лише податків МГЗ платить понад 500 млн в рік. Чим ці кошти компенсуватимуться?" - наголошує Олексій Медвідь, голова профспілки МГЗ.

До акції під судом приєднались профспілки металургійних підприємств Дніпропетровської та Запорізької областей. По словам їхніх представників, рейдери - це реальна загроза для стабільно працюючих підприємств.

В свою чергу, поліція, НАБУ та ДБР розслідує ряд кримінальних проваджень щодо самих активістів ГО "Стоп шлам" суддів і експертів, які були залучені до справи.



Зокрема поліція розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства з боку засновників громадської організації та за фактом підробки документів з боку експертів, які надали висновок, що надалі став основою позову для стягнення компенсації на користь "Стоп шлам".

А у ДБР та НАБУ розслідують дії судді Заводського районного суду Ірини Бобрової, яка винесла рішення з численними порушеннями.

"У суді першої інстанції ми надали докази того, що в якості потерпілих вказані неіснуючі люди, але ці докази проігноровані суддею, ми показали акти екологічних перевірок, які також не взяті до уваги. Навіть Мін'юст назвав експертизу незаконною. Тож ми сподіваємося на справедливе рішення апеляції", - зазначила Оксана Карпенко, начальник юрвідділу МГЗ.