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Апеляційний суд відмовив ГПУ в доступі до джерел журналіста "Нового времени"

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 18:38
Апеляційний суд відмовив ГПУ в доступі до джерел журналіста "Нового времени"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу редакції

Апеляційний суд міста Києва частково задовольнив скаргу редакції "Новое время". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Судова влада України".

Повідомляється, що суд відмовив Генеральній прокуратурі в наданні доступу до джерел інформації.

Згідно з релізом, суд скасував рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва від 4 лютого 2019 року в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять комерційну таємницю, і можливості вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ "Видавничий Дім "Медіа-ДК" і використовувалися при підготовці та публікації статті "Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємиці прокурора Корнійця у Великобританії". У решті рішення Печерського райсуду залишено без змін.

Нагадаємо, раніше в посольстві США в Україні висловили розчарування рішенням Печерського суду надати Генпрокуратурі доступ до документації "Нового времени".

Напередодні Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до документації "Нового времени" у зв'зв'язку з розголошенням матеріалів досудового розслідування. У ГПУ заявили, що портал "Новое время" у статті про фінансування навчання дочки "діамантового прокурора" Олександра Корнійця в Британії опублікував копію відповіді британських правоохоронних органів на запит ГПУ в рамках міжнародної правової допомоги.

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