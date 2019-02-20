Посольство США розчароване рішенням суду надати доступ до документації "Нового времени"

Фото: посольство США в Україні (businessvisit.com.ua)

У посольстві відзначили роль журналістів у розслідуванні корупції

У посольстві США в Україні висловили розчарування рішенням Печерського суду надати Генпрокуратурі доступ до документації "Нового времени". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

Як зазначається, дипломати наголошують, що журналісти відіграють важливу роль у розслідуванні корупції, тому українські посадовці повинні підтримувати незалежну журналістику.

"Розчаровані рішенням Печерського районного суду, за яким наполегливо вимагається доступ до журналістських матеріалів. Медіа відіграють важливу роль у розслідуванні корупції і зміцненні української демократії. Українські посадовці мають підтримувати незалежну журналістику, а не душити її", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до документації "Нового времени" у зв'язку з розголошенням матеріалів досудового розслідування. У ГПУ заявили, що портал "Новое время" у статті про фінансування навчання дочки "діамантового прокурора" Олександра Корнійця в Британії опублікував копію відповіді британських правоохоронних органів на запит ГПУ в рамках міжнародної правової допомоги.

Після цього ГПУ відкрила справу за розголошення даних попереднього розслідування і направила виданню запит про отримання інформації та копій документів. Однак НВ відмовилося надати необхідні дані, у зв'язку з чим прокуратура звернулася до суду.