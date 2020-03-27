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Суд взяв Кожару під варту і призначив 14 млн гривень застави

Новини » Політика     27.03.2020 - 15:04
Суд взяв Кожару під варту і призначив 14 млн гривень застави
Фото: Леонід Кожура (facebook.com leonid kozhara)

Шевченківській районний суд у Києві обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького, заарештували у залі Шевченківського суду Києва. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, Шевченківській районний суд у Києві обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі у вигляді тримання під вартою на термін до 25 травня. Також суд визначив йому заставу в сумі трохи більше 14 млн гривень.

У разі внесення застави на нього будуть покладені обов'язки не відлучатися з місця проживання, прибувати на вимогу прокурора або слідчого, здати документи для виїзду за кордон.

Відзначимо, Старицького в ніч на 22 лютого знайшли в будинку з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета екс-міністра.

Кожара був міністром закордонних справ України з 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 в уряді Миколи Азарова. Під час своєї роботи також був 19-м головою ОБСЄ.

Нагадаємо, поліція розслідувала загибель Старицького як самогубство. Мешканка села Чайки (ймовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя. На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.

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Новини України Леонід КожараСуд
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