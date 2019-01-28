В АП розраховують, що Кличко підтримає на виборах Порошенка

Кличка вмовляють публічно підтримати Порошенка ще перед першим туром виборів

В Администрации действующего президента Украины Петра Порошенко рассчитывают, что глава партии "БПП-Солидарность" и мэр Киева Виталий Кличко выступит в его поддержку еще до первого тура выборов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

Отметим, для команды Порошенко перед выборами сумятицу представляет неясность со стороны Кличко. В частности, его многочисленные борды в Киеве стали поводом для разговоров о попытке реанимировать партию "УДАР" для самостоятельного политического плавания.

В то же время в окружении президента уверяют, что Кличко не станет участвовать в мартовских выборах. Однако будет ли он оказывать публичную поддержку Порошенко в ходе избирательной гонки - вопрос открытый.

"Кличко сейчас дергают со всех сторон, ведь его демарш накануне выборов может подкосить наши шансы и распылить наши голоса", - отмечает источник РБК-Украина на Банковой.

По его словам, переговоры с Кличко продолжаются, потому в АП не оставляют надежды на то, что в итоге столичный мэр поддержит Порошенко, в идеале - еще перед первым туром выборов.

Напомним, ранее у Порошенко назвали ключевой месседж его кампании. Как сообщают источники РБК-Украина, действующий президент сосредоточится на идее вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Отметим, в регионах уже стартовал сбор подписей за инициативу Порошенко, который предложил закрепить курс на евроинтеграцию в Конституции.