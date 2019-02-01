У АП прокоментували рішення НОТУ про звільнення Аласанії

У АП заявили, що Порошенко завжди підтримував і буде підтримувати "UA: Суспільне"

Администрация президента Петра Порошенко прокомментировала решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с председателем правления "UA: Суспільне" Зурабом Аласанией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медиа".

В АП заявили, что "Порошенко всегда поддерживал, и будет поддерживать вещание "UA: Суспільне".

В частности, в пресс-службе Администрации президента Украины заявили, что "создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины".

"UA:Суспільне" является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом, - сообщили в АП.

Напомним, накануне стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". В частности, наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта. Отметим, Аласания будет работать главой НОТУ еще две недели.

Добавим, что наблюдательный совет "UA: Суспільне" мог отстранить главу Зураба Аласанию за то, что телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове.