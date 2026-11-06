АОЗ ДОТ будет проверять в лабораториях каждую партию замороженного мяса для армии

Почему в АОЗ ДОТ усиливают контроль качества мяса

Новые контракты позволят проверять качество замороженного мяса еще до поставки военным частям.

В 2026 году 54% от общего количества рекламаций по пищевым продуктам, которые получила АОЗ ДОТ, касались именно мясной продукции.

Чтобы усилить контроль, агентство вводит обязательные лабораторные исследования отдельных показателей замороженного мяса, включая содержание влаги, питательной и энергетической ценности. Это поможет выявить продукцию, которая не отвечает требованиям Описаний, в частности, из-за возможного добавления воды и посторонних веществ во время замораживания.

К контролю будут привлекаться специалисты Госпродпотребслужбы. Они будут отбирать образцы для исследований в аккредитованных лабораториях.

"Мы видим проблемы с качеством мясной продукции из-за рекламации от воинских частей и соответственно меняем подход к контролю. Поэтому в новых контрактах предусмотрели обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса. Военные должны получать продукцию, отвечающую установленным требованиям", - отметил и.о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

У агентства уже есть опыт такого контроля для молочной продукции. За 2026 год Госпродслужба проверила 1 169 партий сливочного масла и твердого сыра. По результатам проверок к снабжению военным не допустили 334 511 кг сливочного масла и 352 106 кг сыра.

Теперь аналогичный механизм контроля распространяется на замороженное мясо. Это усилит требования к поставщикам и позволит предотвращать попадание некачественной продукции в воинские части.

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