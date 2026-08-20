"Конфликта не было": Жумадилов опроверг слухи о противостоянии с Федоровым

По его словам, после назначения Федорова состоялся лишь один откровенный разговор на эту тему, который завершился без претензий со стороны министра.

Что сказал Жумадилов

На вопрос о слухах о возможности непубличного конфликта с командой эксминистра обороны Михаила Федорова, причиной которого якобы были тендеры, Жумадилов ответил, что тендеры не были причиной конфликта, и самого конфликта не существовало.

По его словам, на состоявшейся сразу после назначения того министром встрече с Федоровым он прямо сказал, что ни рынок, ни правоохранители никогда не могли забросить ему взяточничество.

Жумадилов добавил, что вопросов к нему о профессиональности тоже не должно быть, но признал, что новому министру может быть некомфортно работать с человеком не из своей команды. Он предложил Федорову прямо сказать, если тот захочет его замены и пообещал уйти, предварительно передав дела.

Проверки правоохранителей и реакция министра

Жумадилов рассказал, что в ответ министр и члены его команды подтвердили: на него действительно получали материалы от правоохранительных органов, а в 2025 году один из органов даже вел прослушивание одновременно в пяти точках.

По словам Жумадилова, никаких претензий к нему это не обнаружило. Он добавил, что Федоров тогда заверил: вопросов к нему нет, а если возникнет недовольство – министр сообщит об этом прямо, а не будет скрыто.

После того разговора, по словам Жумадилова, дальнейших контактов с Федоровым на эту тему не было, как и запросов от его команды по увольнению.