Антиукраинская истерия: в МИД "разнесли" Орбана и его нападки на Украину

Тихий подчеркнул, что от правительства Виктора Орбана в Венгрии буквально "излучается" антиукраинская истерия, которая не имеет ничего общего с реальностью. Украина опровергает все те безумные обвинения, которые прозвучали от Орбана.

"Не делал бы этого, если бы вы не спросили, честно говоря, потому что эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет", - пояснил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украине очень обидно, что правительство Орбана нагнетает безосновательную антиукраинскую истерию, поскольку потом Будапешту придется приложить очень много усилий, чтобы их исправить. Почему Будапешту - потому что Украина с самого начала была настроена исключительно на улучшение отношений между двумя странами.

"Я хочу напомнить, что даже российский диктатор Владимир Путин сказал, что он не против вступления Украины в ЕС, а Виктор Орбан против и говорит, что это позиция венгров. Мы убеждены, что все-таки это позиция сторонников партии Орбана, а не венгерского народа", - добавил Тихий.

Представитель МИД добавил, что абсурд со стороны Орбана и его клики будет нарастать, поскольку в Венгрии ведется избирательная кампания. И за счет враждебности к Украине Орбан пытается выиграть.

"И, видимо, он (абсурд, - ред.) будет еще нарастать в течение избирательной кампании, потому что Виктор Орбан сделал это вопросом своей внутренней политики, политической борьбы, электоральных приобретений баллов", - резюмировал Тихий.