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Большинство областей Украины накроет густой туман

Пятница 25 октября 2024 13:29
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Большинство областей Украины накроет густой туман Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ночью и утром 26 октября в ряде областей Украины ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Метеорологи прогнозируют, что туман накроет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Винницкую и Кировоградскую области.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Укргидрометцентр призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограниченную видимость для собственной безопасности.

Первый уровень опасности, по классификации Укргидрометцентра, обозначается желтым цветом и указывает на потенциально опасные погодные условия, которые могут вызвать определенные неудобства и требуют повышенной осторожности. При первом уровне опасности погодные условия могут влиять на безопасность дорожного движения, что особенно важно для водителей и пешеходов в случае тумана, гололеда или сильных дождей.

Погода в Украине 25 октября

25 октября в Украине переменная облачность и в основном сухая погода. Лишь в восточных областях днем возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадков не предполагается.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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