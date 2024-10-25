Большинство областей Украины накроет густой туман

Ночью и утром 26 октября в ряде областей Украины ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.

Метеорологи прогнозируют, что туман накроет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Винницкую и Кировоградскую области.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Укргидрометцентр призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограниченную видимость для собственной безопасности.

Первый уровень опасности, по классификации Укргидрометцентра, обозначается желтым цветом и указывает на потенциально опасные погодные условия, которые могут вызвать определенные неудобства и требуют повышенной осторожности. При первом уровне опасности погодные условия могут влиять на безопасность дорожного движения, что особенно важно для водителей и пешеходов в случае тумана, гололеда или сильных дождей.