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Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра

Вторник 01 июля 2025 15:33
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Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра Фото: в Украине прогнозируют сухую и теплую погоду благодаря влиянию антициклона (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 2 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Температура воздуха будет довольно комфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления от антициклона, который расположился над Западной Европой. Именно он постепенно вытесняет циклон, пришедший с северо-востока, поэтому осадков станет меньше, а атмосферное давление будет расти.

Согласно прогнозу, на большей части территории страны ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Только на Левобережье днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами - это последние проявления влияния восточного циклона.

Температурные показатели будут довольно комфортными:

  • ночью воздух охладится до +10+15°, а на юге местами до +18°;
  • днем температура поднимется до +20+25°, на западе и юго-западе страны - до +29°.

Ветер будет оставаться оживленным, северо-западного направления, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области также будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, умеренной силы - 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью составит +13+15°, днем - +22+24°.
По области ночью +10+15°, днем +20+25°.

Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра

Чем антициклон отличается от циклона

Циклон и антициклон - это два основных типа атмосферных вихрей, отличающихся по давлению, направлению ветра и влиянию на погоду.

Циклон характеризуется низким давлением в центре, ветрами, дующими против часовой стрелки в Северном полушарии (и по часовой - в Южном), и частым появлением облаков и осадков.

Антициклон, наоборот, имеет высокое давление в центре, ветры, дующие по часовой стрелке в Северном полушарии (и против - в Южном), и способствует сухой и ясной погоде.

Ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

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