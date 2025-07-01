Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра

В среду, 2 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Температура воздуха будет довольно комфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления от антициклона, который расположился над Западной Европой. Именно он постепенно вытесняет циклон, пришедший с северо-востока, поэтому осадков станет меньше, а атмосферное давление будет расти.

Согласно прогнозу, на большей части территории страны ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Только на Левобережье днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами - это последние проявления влияния восточного циклона.

Температурные показатели будут довольно комфортными:

ночью воздух охладится до +10+15°, а на юге местами до +18°;

днем температура поднимется до +20+25°, на западе и юго-западе страны - до +29°.

Ветер будет оставаться оживленным, северо-западного направления, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области также будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, умеренной силы - 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью составит +13+15°, днем - +22+24°.

По области ночью +10+15°, днем +20+25°.