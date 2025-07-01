ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

Вівторок 01 липня 2025 15:33
UA EN RU
Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра Фото: в Україні прогнозують суху та теплу погоду завдяки впливу антициклону (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 2 липня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода завдяки впливу антициклону. Температура повітря буде доволі комфортною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону, який розташувався над Західною Європою. Саме він поступово витісняє циклон, що прийшов з північного сходу, тому опадів стане менше, а атмосферний тиск зростатиме.

Згідно з прогнозом, на більшій частині території країни очікується хмарність із проясненнями та без опадів. Лише на Лівобережжі вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами - це останні прояви впливу східного циклону.

Температурні показники будуть доволі комфортними:

  • вночі повітря охолодиться до +10+15°, а на півдні місцями до +18°;
  • вдень температура підніметься до +20+25°, на заході та південному заході країни - до +29°.

Вітер залишатиметься жвавим, північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області

У столиці та Київській області також буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, помірної сили - 7-12 м/с.

Температура в Києві вночі становитиме +13+15°, удень - +22+24°.
По області вночі +10+15°, вдень +20+25°.

Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

Чим антициклон відрізняється від циклона

Циклон і антициклон - це два основні типи атмосферних вихорів, що відрізняються за тиском, напрямком вітру та впливом на погоду.

Циклон характеризується низьким тиском у центрі, вітрами, що дмуть проти годинникової стрілки в Північній півкулі (і за годинниковою - в Південній), та частою появою хмар і опадів.

Антициклон, навпаки, має високий тиск у центрі, вітри, що дмуть за годинниковою стрілкою в Північній півкулі (і проти - в Південній), та сприяє сухій і ясній погоді.

Раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду