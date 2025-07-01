Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

У середу, 2 липня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода завдяки впливу антициклону. Температура повітря буде доволі комфортною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, завтра погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону, який розташувався над Західною Європою. Саме він поступово витісняє циклон, що прийшов з північного сходу, тому опадів стане менше, а атмосферний тиск зростатиме. Згідно з прогнозом, на більшій частині території країни очікується хмарність із проясненнями та без опадів. Лише на Лівобережжі вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами - це останні прояви впливу східного циклону. Температурні показники будуть доволі комфортними: вночі повітря охолодиться до +10+15°, а на півдні місцями до +18°;

вдень температура підніметься до +20+25°, на заході та південному заході країни - до +29°. Вітер залишатиметься жвавим, північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Погода в Києві та області У столиці та Київській області також буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, помірної сили - 7-12 м/с. Температура в Києві вночі становитиме +13+15°, удень - +22+24°.

По області вночі +10+15°, вдень +20+25°.