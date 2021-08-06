"Антиковідні детективи": в Іспанії найматимуть туристів для виявлення незаконних вечірок

"На вечірки ходять як туристи, так і ті, хто тут живе. Організатори - це люди, яких громадськість знає, і місцевим важко повідомити про незаконні збори в поліцію. Тому ми вирішили звернутися за допомогою до туристів", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що люди, які будуть працювати в детективному загоні, мають бути віком 30 до 40 років.

Представник місцевого самоврядування заявив, що вечірки становлять загрозу для здоров'я населення, зазначивши, що "люди комунікують між собою у соціальних мережах, тому детективам необхідно потрапити в закриті кола".

Відомо, що на популярному острові Ібіца тимчасово закриті всі нічні клуби, які розташовані в приміщенні.

Однак, працюють лише ті, які можна організувати заходи на свіжому повітрі.

Також у барах і ресторанах заборонено збиратися великими групами на приватних територіях з 01:00 до 06:00.

У разі виявлення порушення, організаторам "незаконних вечірок" загрожує штраф до 600 тисяч євро.