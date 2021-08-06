"Антиковидные детективы": в Испании будут нанимать туристов для выявления незаконных вечеринок

"На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы - это люди, которых общественность знает, и местным трудно сообщить о незаконных сборах в полицию. Поэтому мы решили обратиться за помощью к туристам",- говорится в сообщении.

Указано, что люди, которые будут работать в детективном отряде, должны быть в возрасте 30 до 40 лет.

Представитель местного самоуправления заявил, что вечеринки представляют угрозу для здоровья населения, отметив, что "люди общаются между собой в социальных сетях, поэтому детективам необходимо попасть в закрытые круги".

Известно, что на популярном острове Ибица временно закрыты все ночные клубы, которые расположены в помещении.

Однако, работают лишь те, которые можно организовать мероприятия на свежем воздухе.

Также в барах и ресторанах запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00.

В случае выявления нарушения, организаторам "незаконных вечеринок" грозит штраф до 600 тысяч евро.