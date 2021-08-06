"Антиковідні детективи": в Іспанії найматимуть туристів для виявлення незаконних вечірок
Влада Іспанії оголосила створення "детективного загону", учасники якого мають проникати на незаконні масові заходи острові Ібіца та сповіщати про їх проведення правоохоронцям. Таким чином уряд планує боротися з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Diken.
"На вечірки ходять як туристи, так і ті, хто тут живе. Організатори - це люди, яких громадськість знає, і місцевим важко повідомити про незаконні збори в поліцію. Тому ми вирішили звернутися за допомогою до туристів", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що люди, які будуть працювати в детективному загоні, мають бути віком 30 до 40 років.
Представник місцевого самоврядування заявив, що вечірки становлять загрозу для здоров'я населення, зазначивши, що "люди комунікують між собою у соціальних мережах, тому детективам необхідно потрапити в закриті кола".
Відомо, що на популярному острові Ібіца тимчасово закриті всі нічні клуби, які розташовані в приміщенні.
Однак, працюють лише ті, які можна організувати заходи на свіжому повітрі.
Також у барах і ресторанах заборонено збиратися великими групами на приватних територіях з 01:00 до 06:00.
У разі виявлення порушення, організаторам "незаконних вечірок" загрожує штраф до 600 тисяч євро.