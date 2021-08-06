ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Антиковидные детективы": в Испании будут нанимать туристов для выявления незаконных вечеринок

Новина українською →
Ибица, Пятница 06 августа 2021 11:58
"Антиковидные детективы": в Испании будут нанимать туристов для выявления незаконных вечеринок Фото: в Испании будут нанимать детективов для выявления незаконных вечеринок (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Испании анонсировали создание "детективного отряда", участники которого должны проникать на незаконные массовые мероприятия и оповещать об их проведении правоохранителям. Таким образом правительство планирует бороться с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Diken.

"На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы - это люди, которых общественность знает, и местным трудно сообщить о незаконных сборах в полицию. Поэтому мы решили обратиться за помощью к туристам",- говорится в сообщении.

Указано, что люди, которые будут работать в детективном отряде, должны быть в возрасте 30 до 40 лет.

Представитель местного самоуправления заявил, что вечеринки представляют угрозу для здоровья населения, отметив, что "люди общаются между собой в социальных сетях, поэтому детективам необходимо попасть в закрытые круги".

Известно, что на популярном острове Ибица временно закрыты все ночные клубы, которые расположены в помещении.

Однако, работают лишь те, которые можно организовать мероприятия на свежем воздухе.

Также в барах и ресторанах запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00.

В случае выявления нарушения, организаторам "незаконных вечеринок" грозит штраф до 600 тысяч евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Карантин Коронавирус
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация