"Антимародерные" группы и усиленные патрули: как работает полиция при блэкауте

В блэкаут полиция выводит на улицы больше личного состава, чем обычно: сегодня, в период блэкаута полиция готова выставить 5,5 тысячи автомобильных нарядов и 2,5 тысячи пеших нарядов. Также работают даже так называемые "антимародерные" группы из работников криминальной полиции.

"В городах до войны у нас заступали на службу 1100 нарядов. Сегодня, в период блэкаута мы готовы выставить 5,5 тысячи автомобильных нарядов и 2,5 тысячи пеших нарядов. Но это при условии, что мы будем работать практически без отдыха. Поэтому мы готовимся к любому развитию событий", - рассказал он.

Как добавил он, что касается полиции - ее задача в блэкауте на всей территории государства вывести на улицу полицейские силы, при этом не теряя связь.

"Если это вечернее время, очень тяжело будет собрать личный состав. Поэтому мы провели уже ряд учений, позволяющих нам в течение небольшой части времени собрать весь личный состав на территории подразделения и эти люди вступят в соответствующий наряд", - пояснил он.

Также, по словам Клименко, работают даже так называемые "антимародерные" группы из работников криминальной полиции, которые работают, как правило, в гражданской форме одежды для того, чтобы минимизировать возможность квартирных краж именно в блэкаут.

"Вы же понимаете, когда человек заходит в темный подъезд, что его может ожидать? К тому же мы должны реагировать на такие бытовые темы, как, например, человек застрял в лифте. 21 этаж, 25, 9 или 8. И полиция должна тоже прийти на помощь. Полиция получила указания, как найти того или иного специалиста, или представителя ОСМД и освободить человека. Конечно, нам нужно очень много сил. Мы работаем с другими структурами, с ГСЧС, для того чтобы человек смог найти тех, кто им придет на помощь", - рассказал глава Нацполиции.

Комментируя криминогенную ситуацию во время блэкаута, Клименко сказал следующее: "Больше темноты, но больше полицейских на улицах. Уровень преступности по Украине сегодня у нас снизился на 13%, а как раз во время блекаута - среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%". Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение общин, оно дало свой результат. Мы понимаем, что впереди у нас очень много вызовов и сохранить именно безопасную страну, что касается криминогенной ситуации - это задача Нацпола".