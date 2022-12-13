"Антимародерні" групи та посилені патрулі: як працює поліція при блекауті

В блекаут поліція виводить на вулиці більше особового складу, ніж зазвичай: сьогодні, в період блекауту поліція готова виставити 5,5 тисяч автомобільних нарядів і 2,5 тисячі піших нарядів. Також працюють навіть так звані "антимародерні" групи з працівників кримінальної поліції.

"В містах до війни у нас заступали на службу 1100 нарядів. Сьогодні, в період блекауту ми готові виставити 5,5 тисяч автомобільних нарядів і 2,5 тисячі піших нарядів. Але це за умови, що ми будемо працювати практично без відпочинку. Тому ми готуємось до будь-якого розвитку подій", - розповів він.

Як додав він, що стосується поліції - її завдання в блекаут на всій території держави вивести на вулицю поліцейські сили, при цьому не втрачаючи зв'язок.

"Якщо це вечірній час, дуже важко буде зібрати особовий склад. Тому ми провели вже ряд навчань, які дозволяють нам протягом невеликої частини часу зібрати весь особовий склад на території підрозділу і ці люди заступлять у відповідний наряд", - пояснив він.

Також, за словами Клименка, працюють навіть так звані "антимародерні" групи з працівників кримінальної поліції, які працюють, як правило, в цивільній формі одягу для того, щоб мінімізувати можливість квартирних крадіжок саме у блекаут.

"Ви ж розумієте, коли людина заходить в темний під'їзд, що її може очікувати? До того, ми маємо реагувати на такі побутові теми, як, наприклад, людина застрягла в ліфті. 21 поверх, 25, 9 чи 8. І поліція має теж прийти на допомогу. Поліція отримала вказівки, як знайти того чи іншого спеціаліста, або представника ОСББ і визволити людину. Звичайно, нам треба дуже багато сил. Ми працюємо з іншими структурами, з ДСНС, для того, щоб людина змогла знайти тих, хто їм прийде на допомогу", - розповів голова Нацполіції.

Коментуючи криміногенну ситуацію під час блекауту, Клименко сказав наступне: "Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні сьогодні у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту - середа-четвер, рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат. Ми розуміємо, що попереду у нас дуже багато викликів і зберегти саме безпечну країну, що стосується криміногенної ситуації, - це завдання Нацполу".