Антикорупційна ініціатива ЄС допомагатиме запустити ВАКС в Україні

Зокрема, передбачається допомога у процесі набору суддів

Антикорупційна ініціатива Європейського союзу (ЄС) докладатиме зусиль, щоб допомогти Україні зі створенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова Антикорупційної ініціативи Європейського союзу Ека Ткешелашвілі.

"Антикорупційна ініціатива ЄС допомагатиме Україні, наразі буде підключатись до процесу створення антикорупційного суду в Україні. Це передбачає допомогу у процесі набору суддів, а також у розвитку самого інституту. Щоб з паперу було створено реально робочий механізм, реально працюючий суд", - розповіла Ткешелашвілі.

За її словами, антикорупційна ініціатива ЄС очікує на внесення змін у законі про ВАКС у питанні апеляційної норми.

"Стосовно апеляції - має змінитись законодавство. Якщо цього не відбудеться, то це будуть лише ті справи, які не були передані. Будуть (розглядатись у ВАКС, - ред.) лише справи, які будуть передані на момент запуску суду, коли вже його буде створено. Але однозначно питання апеляційної інстанції повинно вирішитись. Адже всі ці 140 справ мають розглядатись антикорупційним судом на апеляційному рівні", - додала вона.

Ткешелашвілі також зазначила, що Вищий антикорупційний суд не має заново починати розгляд антикорупційних справ, що вже слухаються у звичайних судах першої інстанції. За її словами, справи, що вже розглядаються у звичайних судах, не мають передаватись до ВАКС до винесення рішення.

"Два рази нікого не судитимуть. За процесуальним правом розпочати судовий розгляд заново від початку - це неможливо. За однією справою не можна судити людину два рази. Це фундаментальний постулат з прав людини. Але якщо вже суд першої інстанції винесе рішення, то ця справа може бути передана в антикорупційний суд на апеляційну інстанцію", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше глави міністерств закордонних справ країн-донорів України виступили з позицією змінити закон про ВАКС і привести його у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії.