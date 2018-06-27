Главы МИД стран-доноров Украины призывают изменить закон о ВАКС

В частности, речь идет о норме об апелляции

Главы министерств иностранных дел стран-доноров Украины выступили с позицией изменить закон о Высшем антикоррупционном суде и привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом заявили министры иностранных дел Великобритании, Эстонии и Ирландии во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая происходит в Копенгагене, передает "Громадське".

В частности, глава МИД Британии Борис Джонсон призвал внести изменение относительно апелляции.

"Очень важно, чтобы антикоррупционный суд имел возможность рассматривать все дела, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе, рассмотрение которых началось в судах общей юрисдикции", - отметил Джонсон.

Так, представители МИД, присутствовавшие на встрече, призвали украинское правительство создать ВАКС, который бы отвечал требованиям украинского гражданского общества.

Напомним, в. о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс отметил, что Штаты настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский закон об антикоррупционном суде. "Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции, - ред.), поможет преодолеть коррупционные угрозы", - подчеркнул Эндрюс.