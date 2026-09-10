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ВСУ с начала года защитили от дронов более 1300 км логистических путей, - Генштаб

16:05 10.09.2026 Чт
1 мин
Новые подходы должны снизить потери техники и людей на логистических путях
aimg Валерия Абабина
ВСУ с начала года защитили от дронов более 1300 км логистических путей, - Генштаб Фото: Защищенные логистические пути (Генштаб ВСУ)
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Инженерные подразделения ВСУ с начала года обустроили более 1300 километров антидроновой защиты логистических маршрутов. Только за август установили 266 километров таких конструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Инженерные подразделения Вооруженных Сил Украины усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов и наращивают устройство соответствующих инженерных конструкций.

Только за август инженеры установили 266 километров антидроновой защиты. Всего с начала года обустроено более 1300 километров таких конструкций, и работы продолжаются - сеть защищенных маршрутов постоянно расширяется.

Новые подходы к защите маршрутов были введены в 2025 году. Они должны повысить живучесть логистических путей, уменьшить потери личного состава и техники и обеспечить бесперебойную поставку подразделений в районах боевых действий.

Напомним, антидроновую защиту логистики обустраивают не только инженеры ВСУ. Еще в мае Госспецтрансслужба по заданию Минобороны защитила более 1170 км прифронтовых маршрутов, нарастив темпы строительства более чем вдвое - до 8,5 км в сутки.

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