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В Україні виписуватимуть електронні рецепти на антибіотики

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 20:48
В Україні виписуватимуть електронні рецепти на антибіотики Фото: в Україні виписуватимуть електронні рецепти на антибіотики (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

Із серпня цього року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на придбання антибіотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Із серпня в Україні почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

"Регулювання відпустки антибіотиків шляхом введення електронного рецепту - одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що нововведення запрацює в рамках перехідного періоду в медичних закладах, які працюють із електронною системою охорони здоров'я (ЄЗЗ). Якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до СЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.

Також повідомляється, що електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Придбати необхідні ліки за рецептом можна буде у будь-якій аптеці свого міста. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.

Нині тривалість перехідного періоду визначено остаточно року. Протягом цього періоду медичні та аптечні установи повинні підготуватися до повноцінного переходу на витяг рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме вибрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЄСЗ.

МОЗ України закликало європейські фармакологічні компанії зменшити асортимент ліків для Росії.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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