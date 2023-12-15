Без антенн и оптики. В России показали свой первый морской ударный дрон

В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием "Одуванчик", созданный компанией KMZ. Изделие по своей конструкции имеет сходство с украинскими надводными катерами-БПЛА See Baby и Magura, однако ряд ключевых отличий в российской модели могут указывать, что он должен будет выполнять иные задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание "Милитарный".
Российский ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель) "Одуванчик" был сконструирован на Кингисеппском машиностроительном заводе KMZ, располоденном в Санкт-Петербурге. Эта компания специализируется на производстве катеров для силовых структур страны-агрессора.
Десяток бортов модели заказало министерство обороны РФ для испытаний. О презентации этого надводного дрона рассказывали российские пропагандистские медиа. Утверждалось, что морские БПЛА опробуют на войне против Украины.
Российский морской дрон-камикадзе "Одуванчик" (фото: KMZ)
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские захватчики пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ.
Для этого, объяснял представитель ГУР Андрей Юсов, интервенты собирают обломки надводных БПЛА
Напомним, ранее журналист The Times побывал на секретном объекте ГУР - речь идет о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников. В СМИ обнародовали видео с репортажем.
Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он сделал пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои последние цели возле Черноморского в Крыму 10 ноября.
Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малюк". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.
Детальнее о том, какими дронами Силы обороны Украины атакуют российских оккупантов в Черном море, читайте в материале РБК-Украина.
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