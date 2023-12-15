Без антен та оптики. У Росії показали свій перший морський ударний дрон

У РФ представили перший надводний дрон-камікадзе під назвою "Одуванчик", створений компанією KMZ. Виріб за своєю конструкцією має схожість з українськими надводними катерами-БПЛА See Baby та Magura, проте низка ключових відмінностей у російській моделі можуть вказувати, що він має виконувати інші завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання "Мілітарний".
Російський ББКН ("быстроходный безэкипажный катер-носитель") "Одуванчик" був сконструйований на Кінгісеппському машинобудівному заводі KMZ, розташованому в Санкт-Петербурзі. Ця компанія спеціалізується на виробництві катерів для силових структур країни-агресора.
Десяток бортів моделі замовило міністерство оборони РФ для випробувань. Про презентацію цього надводного дрона розповідали російські пропагандистські медіа. Стверджувалося, що морські БПЛА випробуватимуть на війні проти України.
Російський морський дрон-камікадзе "Одуванчик" (фото: KMZ)
Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські загарбники намагаються копіювати українські морські дрони , які становлять загрозу для флоту РФ.
Для цього, пояснював представник ГУР Андрій Юсов, інтервенти збирають уламки надводних БПЛА.
Нагадаємо, раніше журналіст The Times побував на секретному об'єкті ГУР - йдеться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників. У ЗМІ оприлюднили відео з репортажем.
Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він зробив пробоїни у найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої цілі біля Чорноморського в Криму 10 листопада.
Раніше глава СБУ Василь Малюк повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників є в Україні, але заводи розташовані під землею.
Детальніше про те, якими дронами Сили оборони України атакують російських окупантів у Чорному морі, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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