У Лапландії зафіксували найвищу температуру за понад сто років

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian .

Національний метеорологічний інститут Фінляндії зареєстрував найгарячішу температуру за червень, починаючи з 1844 року.

В Лапландії зафіксували спеку в 33,6 градуса за Цельсієм. Це був найспекотніший з 1914 року день.

Раніше повідомлялось, що в Антарктиді зафіксували температурний рекорд. В Організації Об'єднаних Націй його підтвердили.

На станції Есперанса 6 лютого 2020 року зафіксували 18,3 градуса за Цельсієм. До цього було встановлено рекорд - 17,5 за Цельсієм. Його було зафіксовано у 2015 році.