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Anonymous зламали Центральний банк Росії

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Росія, Четвер 24 березня 2022 02:57
Anonymous зламали Центральний банк Росії Фото: Anonymous зламали Центральний банк Росії (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Група хакерів Anonymous зламала Центральний банк Росії. Тепер протягом двох днів будуть оприлюднені понад 35 000 файлів, які містять секретні угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous в Twitter.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Більше 35 000 файлів з секретними угодами будуть опубліковані протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні хакерів.

Нагадаємо, Anonymous зламали базу Nestle за те, що компанія відмовилася залишати ринок Російської Федерації. При цьому хакери опублікували базу даних найбільшої у світі харчової компанії. Витік даних становить 10 ГБ.

Раніше Anonymous завантажили у відкритий доступ базу Роскомнадзору. Всі дані були оприлюднені в публічному доступі. Йдеться про понад 360 тисяч файлів.

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