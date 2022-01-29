Анонс презентації Samsung і суперкомп'ютер від Meta. Головне зі світу технологій

Samsung презентує Galaxy S22 9 лютого

Південнокорейська компанія Samsung визначилася з датою презентації флагманів серії Galaxy S22. Їх покажуть вже 9 лютого на Galaxy Unpacked.

Онлайн-презентація Samsung розпочнеться о 17:00 за київським часом. У супровідному тексті до запрошення нові смартфони названо "найбільш примітною серією S з будь-коли створених", але технічні подробиці як і раніше не повідомляються.

Тим не менш, передбачається, що Galaxy S22 буде побудований на процесорі Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1 в залежності від ринку.

Face ID навчили розпізнавати обличчя в масці

Для смартфонів iPhone випущено нову версію прошивки iOS 15.4, в якій реалізовано розблокування Face ID з розпізнаванням обличчя в захисній масці. Функція доступна в тестовій версії.

Алгоритм роботи заснований на розпізнаванні "унікальних рис обличчя і області навколо очей". Крім того, в налаштуваннях є опція "додати окуляри", яка дозволить розблокувати iPhone, залишаючись в масці та окулярах одночасно. У той же час Face ID не спрацює з сонцезахисними окулярами.

На даний момент функція доступна тільки для власників iPhone 12 і 13.

У Маска майже готові імплантувати чіпи в людський мозок

Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска найближчим часом почне імплантувати чіпи в людський мозок. Для цих цілей вже шукають директора з клінічних випробувань.

З опису вакансії випливає, що новий співробітник Neuralink контролюватиме випробування чіпа для синхронізації мозку людини з комп'ютером. Тести проводитимуться безпосередньо на людях.

Чіпи Neuralink будуть одночасно записувати і стимулювати мозкову діяльність. Розробка призначена для медичних цілей. Передбачається, що мікрочіпи допоможуть в разі серйозних трав спинного мозку, а також при неврологічних розладах.

Меtа побудує найшвидший суперкомп'ютер

Тим часом компанія Марка Цукерберга оголосила про створення найшвидшого суперкомп'ютера. Він буде повністю побудований в середині 2022 року.

Пристрій буде складатися з близько 16 тисяч графічних процесорів і зможе обробляти 16 ТБ інформації на секунду. В результаті він стане найпотужнішим суперкомп'ютером для реалізації завдань штучного інтелекту на планеті.

iPhone зможуть працювати як термінали для прийому платежів

Apple має намір випустити ПЗ для iPhone для приймання платежів через смартфон. Це дозволить бізнесу уникнути використання терміналів.

Повідомляється, що у впровадженні цієї функції допоможуть розробки стартапу Mobeewave, який було придбано в 2020 році.

До угоди Mobeewave працював з Samsung над проектом Samsung POS, який був вперше реалізований в Канаді в 2019 році. Завдяки цій функції смартфони південнокорейського гіганта отримали можливість приймати платежі безпосередньо з банківських карт за допомогою технології NFC, а також сервісів Apple Pay і Google Pay.

Nokia "розігнала" провідний інтернет до 600 Гбіт/с

Інженери Nokia протестували оптичну мережу нового покоління з пропускною здатністю в 600 Гбіт/с при довжині магістралі в 781 км. Досягти великої швидкості з'єднання вдалося за рахунок фірмових чіпсетів Photonic Service Engine п'ятого покоління (PSE-V).

Очікується, що новий стандарт замінить використовуваний зараз PSE-Vc, можливості якого обмежено швидкісним діапазоном від 100 до 400 Гбіт/с.