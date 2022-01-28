Нова версія iOS: iPhone можна буде розблокувати у масці
Фото: iPhone можна розблокувати у масці (Pixabay)
Компанія Apple розробила нову версію iOS 15.4 з можливістю розблокувати телефон в масці по Face ID. Функція доступна у тестовій версії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.
Функція може розпізнати "унікальні риси обличчя користувача навколо очей". Крім того, в налаштуваннях є опція "Додати окуляри", яка дозволить розблокувати iPhone, залишаючись у масці та окулярах одночасно. Однак Face ID не спрацює із сонцезахисними окулярами.
Згідно з інформацією видання, на даний момент функція доступна лише для власників iPhone 12 та 13.
Нагадаємо, вже цієї весни компанія Apple може презентувати iPhone SE третього покоління. Він підтримуватиме 5G підключення.