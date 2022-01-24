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Компанія Ілона Маска майже готова імплантувати чіпи в людський мозок

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Каліфорнія, Понеділок 24 січня 2022 17:30
Компанія Ілона Маска майже готова імплантувати чіпи в людський мозок Фото: Ілон Маск і Neuralink майже готові імплантувати чіпи в людський мозок (Britta Pedersen-Pool / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Neuralink найближчим часом почне і імплантувати чіпи в людські мізки. Компанія американського підприємця Ілона Маска вже шукає для цих цілей людину на посаду директора з клінічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вакансію Clinical Trial Director компанії Neuralink.

З опису вакансії відомо, що новий співробітник Neuralink буде контролювати випробування чіпа для з'єднання мозку людини з комп'ютером. Тести компанія планує проводити безпосередньо на людях. У команді майбутнього директора будуть провідні інженери і передові лікарі. Офіс компанії знаходиться в місті Фрімонт (Каліфорнія, США).

Чіпи Neuralink будуть одночасно записувати і стимулювати мозкову діяльність. Розробка компанії призначена для медичних цілей. Передбачається, що мікрочіпи допоможуть в разі серйозних трав спинного мозку, а також при неврологічних розладах.

Нагадаємо, в грудні 2021 року стало відомо, що імплантація чіпів Neuralink запланована на 2022 рік. Компанія вже провела випробування на мавпах. Ілон Маск стверджував, що чіпи безпечні і надійні, а при необхідності їх можна без будь-яких пошкоджень для людини витягти з мозку.

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Илон Маск
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