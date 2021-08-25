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Пів України накриють грози: штормове попередження

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Київ, Середа 25 серпня 2021 08:25
Пів України накриють грози: штормове попередження Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні. Зокрема, Київ накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Сьогодні вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, оголошено штормове попередження в Києві, буде гроза.

25 серпня у Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися, зокрема, очікується похолодання на заході країни.

Зазначимо, негода на заході України знеструмила понад 90 населених пунктів.

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