Пів України накриють грози: штормове попередження
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні. Зокрема, Київ накриє гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, оголошено штормове попередження в Києві, буде гроза.
25 серпня у Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.