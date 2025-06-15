Аномально много боев: что происходит на Днепропетровщине и зашли ли войска РФ

Россияне не закрепились в Днепропетровской области, чтобы иметь возможность говорить о постоянном военном присутствии. Однако на этом направлении фиксируют много боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
По его словам, россияне хотят показать свое военное присутствие в Днепропетровской области, но об этом пока речь не идет.
"Они хотели это заявить еще по состоянию на 9 мая, чтобы было "к празднику". Но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Они очень активно бьются, чтобы подвинуть фронт, линию разграничения к административным границам просто для того, чтобы показать, что у них есть выход на эти границы и что достигнута политическая цель", - сказал спикер.
По мнению Трегубова, с политической точки зрения для россиян продвижение в Днепропетровскую область имеет важное значение.
При этом, по словам спикера, на Новопавловском направлении фиксируют аномально много боев из-за попыток россиян продвинуться.
"По состоянию на сейчас россиянам оказывают активное сопротивление, уничтожается большое количество россиян, но даже количество боестолкновений на Новопавловском направлении аномально высокое", - добавил он.
Фото: карта боев вблизи Днепропетровской области (deepstatemap.live)
Напомним, Министерство обороны России 8 июня заявило, что войска РФ пересекли административную границу Донецкой области и якобы зашли на территорию Днепропетровской области.
Кремль говорит, что формирует здесь "буферную зону". Украинская сторона эту информацию опровергла.
Президент Владимир Зеленский также опроверг заявления россиян. По его словам, оккупанты запускают ДРГ, но они не достигают административной границы Днепропетровской области.
По данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении увеличилось количество боев. Защитники остановили 34 попытки врага прорвать оборонительные рубежи.
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