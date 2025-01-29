Аномальные температуры января: почему в Украине так тепло

Почему январь принес украинцам рекордно высокие температуры

Эксперт подчеркнула, что сейчас температурный фон в Украине - выше климатической нормы.

"По некоторым метеостанциям даже намного выше. Особенно это касается юга страны и западных областей, потому что там дневные максимумы иногда достигают +9+14 градусов", - рассказала она.

Синоптик отметила, что по некоторым дням отдельные метеостанции фиксируют температурные рекорды для определенной даты.

"То есть такая, высокая температура... Посреди января, в конце января такие температуры - достаточно нетипичны", - добавила она.

Птуха объяснила, что синоптические условия, которые вызвали такую погоду, сложились из-за того, что воздушные потоки и воздушные массы поступали на нашу территорию с юга (из южных широт).

"Ветер был с юга. И такая конфигурация барических образований над территорией Украины и Европы была на протяжении длительного времени. Поэтому к нам поступала такая теплая воздушная масса", - сообщила представительница УкрГМЦ.

По ее словам, в то же время "все активные процессы происходили по западу Европы".

"Там были активные циклоны, с ветрами, с дождями. А у нас - более спокойная синоптическая ситуация. Но в то же время, за счет того, что воздушные потоки с юга, на длительное время поступило такое вот тепло", - рассказала эксперт.

В завершение она отметила, что такая погода продержится в Украине практически до конца января.

"До конца месяца у нас будет удерживаться такой температурный фон. Но уже с тенденцией в последние два дня - 30-31 января - к постепенному снижению", - подытожила синоптик.