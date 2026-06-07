"Аномальная" Украина: почему магнитное поле нашей страны становится мощнее, пока на планете слабеет

Пока на планете в целом наблюдается ослабление геомагнитного поля, в Украине фиксируют противоположную тенденцию. За последние 125 лет интенсивность магнитного поля над нашей территорией выросла на 4 000 нанотесла.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал профессор Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Михаил Орлюк .

Главное: Аномальное усиление: Вопреки глобальной тенденции к ослаблению магнитного поля Земли, в Украине за последние 125 лет оно усилилось на 4 000 нанотесла.

Вопреки глобальной тенденции к ослаблению магнитного поля Земли, в Украине за последние 125 лет оно усилилось на 4 000 нанотесла. Причины: Это результат глубинных процессов в жидком ядре Земли, которые делают территорию Украины одним из ключевых регионов для мониторинга геомагнитной структуры Европы.

Это результат глубинных процессов в жидком ядре Земли, которые делают территорию Украины одним из ключевых регионов для мониторинга геомагнитной структуры Европы. Локальные аномалии: Самые мощные магнитные аномалии сосредоточены в Криворожско-Кременчугской полосе и на краю Курской аномалии, где отклонения достигают 40 тысяч нанотесла, что требует постоянной корректировки навигационных карт для авиации.

Самые мощные магнитные аномалии сосредоточены в Криворожско-Кременчугской полосе и на краю Курской аномалии, где отклонения достигают 40 тысяч нанотесла, что требует постоянной корректировки навигационных карт для авиации. Никаких угроз: Несмотря на активные изменения, ученые отмечают, что это длительные природные процессы, которые не несут риска катастроф или мгновенных последствий.

Почему в Украине поле усиливается

Глубинные динамические процессы в недрах Земли происходят неравномерно. Пока в регионах Южной Атлантики и Карибского бассейна интенсивность поля стремительно падает - примерно на 100-120 нанотесла ежегодно, в Европе и, в частности, в Украине, наблюдается обратный эффект.

"По расчетам для Киевской магнитной обсерватории, магнитное поле выросло на 4 000 нанотесла за 125 лет. Для сравнения: изменение даже на 500-600 нанотесла уже считается серьезной аномалией", - объясняет ученый.

Эти показатели указывают на то, что недра Земли под нашим регионом находятся в состоянии активной трансформации, определяющей геомагнитную структуру всей Европы.

Фото: Михаил Орлюк возглавляет проект по созданию цифровых карт (nas.gov.ua)

Где в Украине самые мощные аномалии

Территория Украины имеет уникальный спектр геологических структур, что отображается на геомагнитной карте. Самые интенсивные аномалии сосредоточены в:

Криворожско-Кременчугской полосе железорудных структур, простирающейся с юга на север.

Юго-восточном крае Курской магнитной аномалии - самой мощной в мире, которая заметна даже на спутниковых снимках.

Львовской, Черниговской и Одесской региональных структурах.

В этих зонах отклонения от "нормального" поля достигают 30-40 тысяч нанотесла. Такие локальные аномалии существенно влияют на параметры, например, на магнитное склонение, которое является критически важным для навигации.

Именно поэтому Институт геофизики проводит постоянные замеры для обеспечения потребностей авиационной службы Украины.

Фото: Что происходит с геомагнитным полем над Украиной (инфографика РБК-Украина)

Стоит ли бояться "апокалипсиса"

Несмотря на активные изменения, сейчас нет никаких оснований говорить о мгновенных катастрофических последствиях или угрозе глобального масштаба.

"Мы действительно находимся на стадии активных изменений магнитного поля, но они не происходят мгновенно. Это процессы, растянутые на десятки и сотни лет, поэтому говорить о кардинальных изменениях за считанные дни или годы нет никаких оснований", - заявил Орлюк.