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Аномальная жара в Европе и ее последствия повлекли за собой массовые визиты к психологам

04:06 20.07.2026 Пн
2 мин
Люди видят, например, как погибают птицы на улице из-за обезвоживания, ломающего их ментальное здоровье
aimg Юлия Маловичко
Аномальная жара в Европе и ее последствия повлекли за собой массовые визиты к психологам Фото: женщина на приеме у психолога (freepic.com)
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Аномальная жара в Европе все больше влияет не только на физическое, но и на ментальное здоровье людей, что заставляет их массово обращаться за психологической помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Истории людей

Как отмечает издание, для 29-летнего Клемана из Франции третья волна жары этим летом завершилась срочным визитом к психологу. Несмотря на то, что мужчина живет в относительно хорошо изолированной квартире, температура внутри его дома за несколько дней превысила 30 градусов.

Чтобы хоть чуть-чуть охладиться, он был вынужден каждый час смачивать свою одежду водой. Однако самым трудным испытанием, по его словам, стала не физическая жара, а психологическое давление.

"Я по очереди чувствую тревогу, бессилие и гнев", – рассказал Клеман журналистам.

Он объяснил, что эта волна жары заставила его осознать масштаб проблемы и то, насколько человечество, по его мнению, не готово сделать даже "соту" необходимого для того, чтобы сохранить планету пригодной для жизни.

Похожий опыт пережила и 25-летняя студентка Анжель. Переломным моментом для нее стала обычная прогулка по городу, во время которой она увидела обезвоженных птиц, умиравших прямо на улице из-за жары. После этого у девушки произошло первое в жизни нападение паники.

Впоследствии она узнала, что ее знакомая уже двое суток живет без электроэнергии из-за повреждений кабелей, не выдержавших экстремальную температуру. В то же время брат подруги чуть не потерял сознание во время устного экзамена, когда температура воздуха достигла 40 градусов.

Комментарии специалистов

По словам психотерапевта Шарлин Шмербер, в последние дни она наблюдает резкий рост количества обращений от молодых людей.

"Имеем большой наплыв пациентов", - отметила специалист.

Женщина говорит, что люди приходят с паническими атаками, острой тревожностью или состоянием эмоционального и физического оцепенения.

"Такая жара может стать травмой для тела и психики", - подчеркнула Шмербер.

Психотерапевт объясняет, что экстремальные температуры ослабляют способность организма и психики справляться со стрессом, из-за чего уже имеющиеся тревожные состояния могут значительно усиливаться.

Как сообщалось недавно, во Франции из-за жары погибли почти 3000 человек в неделю, и это лишь официальная статистика.

Волна жары унесла жизни не только во Франции. По официальным данным, в Европе из-за аномальной жары погибли около 10 тысяч человек.

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