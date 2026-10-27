Аномалия в Антарктике: украинские полярники зафиксировали исторический температурный рекорд

Украинские полярники зафиксировали возле антарктической станции "Академик Вернадский" рекордную для октября температуру воздуха. Этот показатель стал самым высоким за все годы наблюдений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Гражданам рассказали, что украинские полярники зафиксировали возле "Вернадского" рекордную для октября температуру воздуха.
Вечером 18 октября 2026 года она составила +11,1°С.
"Это самый высокий показатель за все годы наблюдений", - подчеркнули в НАНЦ.
Согласно информации НАНЦ, предыдущий октябрьский рекорд был установлен:
В целом же самая высокая температура, которую фиксировали украинские ученые в районе станции "Академик Вернадский", составляет +12,7°С (это было в феврале 2022 года).
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"Между общим и октябрьским максимумами небольшая разница - всего 1,6°С. Но следует учитывать, что речь идет о разных временах года", - констатировал глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.
Он объяснил, что февраль - это "разгар антарктического лета". Тогда как октябрь - "начало весны".
"Так что это тревожная тенденция", - подчеркнул эксперт.
В НАНЦ рассказали, что в обоих случаях речь идет о резком "скачке" температуры воздуха.
Так, на этот раз она выросла с +1,2°С до +11,1°С (то есть почти на 10 градусов) всего за два с половиной часа.
При этом также:
Все факторы, по данным специалистов, указывают на то, что причиной резкого потепления стал "горный фен" - сухой теплый ветер с гор.
Этот эффект возникает тогда, когда поток теплого и влажного воздуха:
"В нашем районе это вершины полуострова Киев, напротив которого расположен остров Галиндез с Вернадским", - уточнили в НАНЦ.
Эксперты объяснили, что поднявшись вверх, воздух теряет влагу - из нее образуются облака и осадки (при конденсации - выделяется тепло).
Преодолев вершину, воздух спускается вниз, сжимается и еще больше нагревается.
"Так появляется теплый сухой поток, что приводит к резкому росту температуры и таянию ледников", - отметили в НАНЦ.
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Уточняется, что в целом "горные фены" - типичное явление для этого района Антарктики.
Но нынешний случай имел особую интенсивность.
Это произошло, вероятно, из-за усиления другим явлением - "атмосферной рекой".
Речь идет об узких полосах с высокой концентрацией атмосферной влаги.
Специалисты заметили, что в последние годы они все чаще проникают из тропиков в полярные регионы и переносят много влажного теплого воздуха.
Это - одно из последствий изменения климата, который активно изучают ученые НАНЦ.
"Интересно, что одновременно с потеплением метеорологи наблюдали над горами чечевицеобразные облака", - сообщили в центре (и добавили, что подробно рассмотреть их можно на фото).
Они являются частыми спутниками горного фена (образуясь из той влаги, которую поток теряет на вершине горы).
Из-за постоянной "подкормки" конденсатом такие облака:
"Также на одной из фотографий виден источник экстремального тепла - темные облака над горами. Скорее всего, в тот момент из них шли сильные осадки", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" начало шестой антарктический сезон. В рамках миссии запланировано расширение географии исследований и международного сотрудничества.
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