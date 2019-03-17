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Анексія Криму приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу, - Чубаров

Новини » Політика    17.03.2019 - 19:42
Анексія Криму приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу, - Чубаров
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Чубаров звинуватив Путіна у викраденні і позбавленні волі кримських татар

Глава Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров заявив, що через анексію Криму президент Росії Володимир Путін опиниться на лаві підсудних Міжнародного трибуналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова. 

Він зазначив, що "злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину", коментуючи те, що Путін планує завтра відвідати окупований Крим та взяти участь у "святкуванні" п'ятої річниці анексії півострова.

"П'ять років нестерпно триваючої російської окупації Криму, десятки викрадених і вбитих кримських татар, сотні незаконно позбавлених волі кримських татар і українців, цілеспрямоване знищення історичних пам'яток, витіснення корінного народу півострова - кримських татар і етнічних українців за межі Криму, мілітаризація півострова, що супроводжується руйнуванням унікальних природних об'єктів і екологічним забрудненням території Криму, лише мала дещиця того, що, безумовно, призведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу", - написав Чубаров. 

Анексія Криму приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу, - Чубаров

РБК-Україна писало, що підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін завтра, 18 березня, відвідає окупований Крим. Зокрема, у Сімферополі він візьме участь в урочистостях до річниці анексії.

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